Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков покидает свой пост

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По словам Боякова, новый директор театра Владимир Кехман предложил ему написать заявление из-за его разногласий с предшественницей, Татьяной Дорониной. Бояков написал, что не собирается комментировать эту тему.

Незадолго до этого Кехман отменил ближайшие показы спектакля о Сталине с участием Ольги Бузовой «Чудесный грузин» — по официальной версии, из-за низких продаж билетов, но интернет-издание Znak.com со ссылкой на источники сообщило, что дело именно в конфликте между директором и худруком.