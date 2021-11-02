Столичный регион накрыл густой туман

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. МЧС предупреждает жителей, что в отдельных районах возможно падение видимости до двухсот метров. Продлится это, по прогнозам, до 10 часов утра. Автомобилистов просят снижать скорость, держать большую, чем обычно, дистанцию и избегать резких маневров. Московские аэропорты, несмотря на погодные условия, пока работают в штатном режиме.
2021-11-02T01:10:58+03:00
2021-11-02T01:10:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 02 ноября 2021
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