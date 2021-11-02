Власти потребовали извинений от «Студии Артемия Лебедева» за открытку к Хэллоуину с изображением горящего кинозала

Извинений потребовал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В открытке усмотрели намек на пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово весной 2018-го, когда почти 40 детей оказались заперты в горящем зале и погибли. Свое возмущение также выразили многие пользователи инстаграма — в комментариях под фотографией открытки на странице студии. Официально ее представители пока никак не комментируют происходящее.