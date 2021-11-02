ВОЗ: Эффективность нерабочих дней против коронавируса будет зависеть от того, насколько серьезно к ним относятся люди

Такое мнение выразила в эфире госТВ представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Также, по ее словам, на ситуацию будет влиять то, как следят за соблюдением ограничений на практике.

Главный санитарный врач Анна Попова в недавнем интервью, в свою очередь, заявила, что одной недели нерабочих дней может быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Новгородская область стала первым в стране регионом, который продлил ограничения.

В России от ковида в последнее время умирает более тысячи человек в день только по официальным данным. По проценту вакцинированных наша страна находится в самом низу первой сотни.