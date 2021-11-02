Бывшего замглавы ФСИН, осужденного за взятки и растрату, могут сегодня досрочно освободить

Этот вопрос будет решаться в Лефортовском суде Москвы.

У Олега Коршунова уже есть две судимости за миллионные хищения денег на закупку обуви заключенным и растрату при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара. К месту отбывания наказания высокопоставленного силовика до сих пор не отвезли. На Коршунова завели дело о хищении при строительстве изолятора в Крыму. Расследование завершено.

Освободить Коршунова должны из-за обнаружения у него болезни, при котором нельзя находится за решеткой. Газета «Коммерсантъ» писала об аутоимунном заболевании, входящим в соответствующий перечень правительства. Защита уточняла позже, что речь идет о миастении, при которой поражается нервная система.

По данным агентства РИА «Новости», на заседании в Лефортовском суде должны огласить заключение медкомиссии ФСИН с подтверждением диагноза.

Заседания в октябре дважды откладывались из-за того, что Коршунова не привезли из СИЗО в суд.