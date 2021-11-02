Американские военные объявили о том, что они продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины

Ранее в социальных сетях появились сообщения о переброске российских войск на запад.

Вашингтон, безусловно, внимательно наблюдает за регионом, и любые агрессивные и эскалационные действия будут вызывать большую озабоченность у Соединённых Штатов. Об этом объявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя сообщения о перемещении российских войск у границы с Украиной.

О переброске ракет и танков ранее со ссылкой публикации пользователей социальных сетей писала газета The Washington Post. Сегодня в украинском Министерстве обороны отметили, что подтверждений этих данных нет, и разведка не видит наращивания российских войск на границе.

Эти данные в Москве пока не комментировали, но на прошлой неделе представители руководства страны раскритиковали Киев, после того, как он объявил о первом боевом применении ударного турецкого беспилотника «Байрактар». Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что поставки такого вооружения Украине приведут к дестабилизации ситуации в регионе.

В минувшем марте Россия уже перебрасывала войска к границе с Украиной. Киев выражал в связи с этим опасения и называл происходящее «игрой мускулами». В Москве перемещение военных объяснили учениями.