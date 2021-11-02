Z Архив новостей новости
5 3 6 1568
00:06, 02 ноября 2021

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков сообщил об уходе со своего поста

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков сообщил об уходе со своего поста. По его словам, написать заявление ему предложил директор Владимир Кехман, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт. Бояков написал в Фейсбуке, что «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать, не в его правилах. Озвученная Кехманом причина — отношение Боякова к президенту театра Татьяне Дорониной. Комментировать это режиссер отказался. Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах, выразив надежду, что впереди «много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни».
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Бояков вскоре покинет должность художественного руководителя МХАТа. В самом театре это отрицали.

Кехман был назначен директором МХАТа на прошлой неделе. Бояков стал худруком театра с декабря 2018 года. До этого на протяжении более чем 30 лет этот пост занимала Татьяна Доронина, затем специально для нее создали должность президента театра.
Этим летом Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой «изгнать» нынешнее руководство театра. Она назвала Боякова «непрофессиональным и бездарным», сравнивая его постановки с «эстрадно-цирковым балаганом». Отмечалось, что обращение было связано с участием в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
В воскресенье стало известно, что запланированный на сегодня спектакль отменили.

Продюсер, руководитель Европейского Арт Центра в Черногории Марат Гельман считает, что МХАТ имени Горького с постановкой «Чудесный грузин» положительно выделяется среди остальных российских театров, которые не позволяют себе таких спектаклей. Такое мнение Марат Гельман высказал в эфире «Эха Москвы».

Постановка «Чудесный грузин», согласно аннотации на сайте театра, посвящена исследованию личности Иосифа Сталина. Спектакль перенесен на неопределенный срок.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

«Коммерсант»: ФСБ отказывается раскрывать некоторые протоколы НКВД из-за вероятного «разжигания ненависти» Такую позицию заняли сотрудники ведомства сразу в двух регионах…

5 78 6 5863
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 324 6 33565 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 101 6 11199 31.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ловля российских субмарин Целых два часа шведские журналисты опрашивают отставных военных, показывают архивную съёмку… И каждый раз не находят ни единого доказательства присутствия подводных лодок СССР/России в шведских территориальных водах…

5 111 6 12822 26.10
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Где оскорбленному есть чувству уголок Эти чувства мужественно молчали в тряпочку в те времена, когда государство взрывало храмы или устраивало в них картофельные хранилища, когда оно выстраивало их, таких чувствительных, в трехгодовую очередь за холодильником «ЗИЛ» или за румынской стенкой…

5 77 6 9975 01.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 84 6 11797 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 69 6 10909 27.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

История чисто по Фрейду Если бы украинские власти действительно верили в возможность возврата Крыма, то позволили музейной коллекции вернуться на полуостров и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством. Так нет. Логика противоположная…

5 34 6 5731 26.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 168 6 28960 01.11
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 123 6 23857 01.11
8читать ;смотреть
Блоги

Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства Андрею Стрижову проверить высказывание рэпера о праздновании Дня Победы…

5 95 6 18834 26.10
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 49133 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20337 27.10
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 81 6 17062 29.10
Блоги

+ Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Ранее Владимир Новожилов просил непривитых не перегружать систему здравоохранения…

5 46 6 10509 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не грозить населению, а вознаграждать за вакцинирование Властям давно уже пора понять, что только меньше половины населения воспринимает вакцину как благо, как спасение от болезни. А больше половины населения немного боится. Или много…

5 48 6 12739 26.10

Популярное за неделю

Новости

Смольный с сегодняшнего дня вводит новые антикоронавирусные ограничения Новый этап запретов, которые действуют в Петербурге, коснётся спортивных мероприятий…

5 4 6 53556
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 97988 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4103 31.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная война проиграна, или Чего боится Кремль? Севастополь закрыл не только въезд для не привитых, но и на выезд за границы города. Законно ли, не знаю, но эффективно…

5 54 6 487840 26.10
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 31 6 66594 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9312048
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5070338

Сегодня в эфире