Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков сообщил об уходе со своего поста

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков сообщил об уходе со своего поста. По его словам, написать заявление ему предложил директор Владимир Кехман, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт. Бояков написал в Фейсбуке, что «устраивать оппозицию или фронду» в ситуации, когда руководство не хочет с ним работать, не в его правилах. Озвученная Кехманом причина — отношение Боякова к президенту театра Татьяне Дорониной. Комментировать это режиссер отказался. Он поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах, выразив надежду, что впереди «много интересного — в кино, театре, образовании и вообще в жизни».

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Бояков вскоре покинет должность художественного руководителя МХАТа. В самом театре это отрицали.

Кехман был назначен директором МХАТа на прошлой неделе. Бояков стал худруком театра с декабря 2018 года. До этого на протяжении более чем 30 лет этот пост занимала Татьяна Доронина, затем специально для нее создали должность президента театра.

Этим летом Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой «изгнать» нынешнее руководство театра. Она назвала Боякова «непрофессиональным и бездарным», сравнивая его постановки с «эстрадно-цирковым балаганом». Отмечалось, что обращение было связано с участием в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

В воскресенье стало известно, что запланированный на сегодня спектакль отменили.



Продюсер, руководитель Европейского Арт Центра в Черногории Марат Гельман считает, что МХАТ имени Горького с постановкой «Чудесный грузин» положительно выделяется среди остальных российских театров, которые не позволяют себе таких спектаклей. Такое мнение Марат Гельман высказал в эфире «Эха Москвы».

Постановка «Чудесный грузин», согласно аннотации на сайте театра, посвящена исследованию личности Иосифа Сталина. Спектакль перенесен на неопределенный срок.