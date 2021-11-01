Эдуард Бояков подтвердил, что ушел с поста худрука МХАТ им. М. Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр. Об этом Бояков написал на своей странице в фейсбук. По его словам, написать заявление его попросил новый директор театра Владимир Кехман. Бояков поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах.
2021-11-01T23:06:39+03:00
2021-11-01T23:16:16+03:00
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23:06, 01 ноября 2021
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