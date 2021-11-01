Эдуард Бояков подтвердил, что ушел с поста худрука МХАТ им. М. Горького

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр. Об этом Бояков написал на своей странице в фейсбук. По его словам, написать заявление его попросил новый директор театра Владимир Кехман. Бояков поблагодарил всех, кто с ним сотрудничал, и пообещал позже сообщить о своих планах.