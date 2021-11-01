Глава Barclays покинул свой пост на фоне доклада регуляторов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном

Глава британского банка Barclays Джес Стейли покинул свой пост на фоне доклада регуляторов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных преступлениях. Выводы авторов расследования еще не обнародованы, но в Barclays уже с ними ознакомились, после чего совет директоров и сам Стейли пришли к соглашению о его уходе. Стейли при этом планирует оспаривать результаты доклада, сообщается в заявлении Barclays.

В 2019 году Джеффри Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке, где дожидался суда. Его обвиняли в организации обширной структуры, втягивавшей девушек в сексуальное рабство.

В 2008-м 66-летнего американского финансиста уже признавали виновным в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией во Флориде, но тогда ему удалось избежать тюрьмы после заключения сделки со следствием.