Правительство Дании по-прежнему выступает против запуска «Северного потока-2», несмотря на энергетический кризис в Европе и ранее выданное разрешение на строительство. Об этом сказала ТАСС премьер-министр страны Метте Фредериксен на саммите по климату в Глазго.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка газопровода, который проходит по континентальному шлейфу Дании, в октябре 2019 года. Правительство королевства объясняло, что не могло препятствовать строительству из-за Конвенции ООН по морскому праву. Выдаче разрешения способствовал и национальный закон о континентальном шельфе.