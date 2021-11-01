Новгородская область первой из российских регионов продлила «нерабочие дни»

Мера будет действовать до 14 ноября. При этом в течение следующей недели будут ужесточены требования к организациям, некоторые из них приостановят работу, сообщил губернатор Андрей Никитин. Андрей Никитин добавил, что в регионе по-прежнему растет заболеваемость, в том числе среди детей.

«Нерабочие дни» в России действуют с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам дано право продлевать ограничения.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что эффективность нерабочих дней будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер. Она отметила, что более тысячи человек, ежедневно умирающих из-за последствий COVID-19 — это большая цифра.