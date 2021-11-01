По меньшей мере семь человек погибли при обрушении 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе

Спасатели уже извлекли из-под завалов их тела, сообщил нигерийский новостной портал «Пи-эм ньюс». Электронное издание отмечает, что количество жертв может увеличиться, так как под завалами, согласно очевидцам, находилось не менее 50 человек. Пока из-под обломков здания, которое находилось в фазе строительства, не был извлечен ни один выживший. До этого спасатели эвакуировали несколько человек,

находившихся рядом с рухнувшим зданием и получили травмы и тяжелые ранения. На месте ЧП находится глава полиции города. Работают спасатели и сотрудники Красного креста.

