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22:31, 01 ноября 2021

США отслеживают ситуацию на российско-украинской границе в связи с сообщениями о «необычной активности» России

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Вашингтон продолжает консультироваться по этому вопросу со своими союзниками и партнерами. При этом Кирби отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отметив, что это никому не угрожает.


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