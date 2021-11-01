Президент США Джо Байден извинился перед международным сообществом за выход страны из Парижского соглашения по климату

Решение предыдущей администрации поставило Вашингтон в несколько неприятное положение, сказал американский лидер на на климатическом саммите в Глазго. При этом он напомнил, что первым же делом, как только вступил в должность президента, распорядился, чтобы США вернулись в это соглашение.

Байден пообещал, что работа в климатической сфере не останется пустыми словами, а будет максимально активной. Байден также сказал, что высокие цены на энергоносители должны подталкивать мир к «зеленым» источникам энергии. Ранее он предупредил, что планы США и ряда других стран о переходе на возобновляемые энергоресурсы и отказ от использования нефти и газа не могут быть претворены в жизнь в одночасье. По мнению американского лидера, это не рационально.