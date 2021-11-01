Окружной суд Гааги согласился приобщить некоторые показания российских экспертов к материалам дела о сбитом боинге

Окружной суд Гааги согласился приобщить некоторые показания российских экспертов к материалам дела о сбитом над Донбассом боинге. Также сторона защиты обвинила прокуратуру в утаивании важной информации.

Мнение сотрудника российского концерна «Алмаз-Антей», по которому ракета, сбившая самолёт, не могла быть отправлена с территории, подконтрольной непризнанным республикам, будет представлена в материалах дела. Об этом объявила судья Хелен Керстен-Фокес. Она добавила, что судебный следователь опросил экспертов из этой компании, и их заключения уже добавлены в досье.



Ранее сегодня защита также настаивала на том, чтобы суд продолжил попытки допросить в качестве свидетеля военного Сергея Мучкаева, который во время событий в Донбассе командовал базирующейся в Курске зенитно-ракетной бригадой. Отсутствие свидетеля на слушаниях суд объяснил тем, что Россия так и не ответила на соответствующий запрос.

Обвиняемыми по делу проходят три россиянина, воевавших на стороне непризнанных республик, это Игорь Гиркин Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что участники боевых действий занимались доставкой зенитной установки «Бук», из которой сбили самолёт.

Боинг «Малазийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили летом 2014-ого года. На борту были 298 человек.