Заболеваемость коронавирусом растет в большинстве российских регионов

Чтобы переломить эту ситуацию, потребуется больше недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В большинстве регионов введены нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября. Однако местные власти могут продлить ограничения. Первой на это пошла Новгородская область. Там режим будет действовать до 14 ноября, сообщил сегодня губернатор Андрей Никитин. При этом он анонсировал ужесточение требований к организациям, некоторые из них приостановят работу.

Между тем, в Севастополе с завтрашнего дня отменяют пропускной режим на въезде в город. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Развозжаев поблагодарил всех, кто участвовал в обеспечении работы пропускных пунктов.

Ранее власти Севастополя признали, что город переживает самый тяжелый этап пандемии, в регионе почти не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом, а местная система здравоохранения работает за гранью своих возможностей.