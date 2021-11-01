Заключенные в новочеркасской колонии №14 подожгли себя

Кадры публикует Telegram-канал Don Mash. ЧП произошло сегодня вечером. Двое осужденных залезли на крышу здания, спустя некоторое время на них вспыхнула одежда. Пострадавшие выжили, их доставили к врачам с ожогами. Обстоятельства инцидента выясняются.

