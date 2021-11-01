ФИФА оштрафовала РФС за несоблюдение требований безопасности при проведении матчей сборной России

Международная федерация футбола оштрафовала Российский футбольный союз за несоблюдение требований безопасности при проведении матчей сборной России. РФС должна выплатить 5 тысяч швейцарских франков (это более 390 тысяч рублей) из-за появления посторонних лиц на поле на матчах против сборных Мальты и Хорватии. Они состоялись 1 и 7 сентября в Москве. Встреча с командой Хорватии завершилась со счетом 0:0. В игре с Мальтой сборная России победила со счетом 2:0.

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года российской команде 14 ноября предстоит играть против Хорватии в Сплите, а также 11 ноября в Санкт-Петербурге против Кипра.