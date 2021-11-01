Губернатор Кемеровской области призвал студию Артемия Лебедева извиниться за открытку к Хэллоуину с горящим кинозалом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал дизайн-студию Артемия Лебедева извиниться за открытку к Хэллоуину с горящим кинозалом. По словам главы региона, он не может представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным. Цивилев отметил в своем телеграм-канале, что хорошо понимает чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески», — написал губернатор.

Пост в инстаграме студии Артемия Лебедева появился 31 октября. Пользователи в своих комментариях пишут, что открытка, на которой изображен горящий зал в кинотеатре, ассоциируется с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей.