Президент США Джо Байден извинился перед международным сообществом за выход страны из Парижского соглашения по климату

Решение предыдущей администрации поставило Вашингтон в несколько неприятное положение, сказал американский лидер на Конференции в Глазго. Байден при этом напомнил, что первым же делом, как только вступил в должность президента, распорядился, чтобы США вернулись в это соглашение.

США официально вышли из договора в ноябре прошлого года, так как тогдашний президент республиканец Дональд Трамп считал, что парижские договоренности перераспределяли американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого соглашения могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 миллионов рабочих мест к 2025 году. Демократ Байден уже через несколько часов после своей инаугурации в январе этого года подписал указы, отменяющие ряд резонансных решений своего предшественника. В частности, США вернулись во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату.