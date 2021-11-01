Минюст: Осужденным не будут запрещать посылки и встречи с адвокатами во время карантина в колониях или СИЗО

Минюст пообещал, что осужденным и арестантам не будут запрещать посылки, телефонные переговоры, переписку и встречи с адвокатами во время карантина в колониях или СИЗО. При необходимости могут сокращаться только личные контакты, а также получение передач, прогулки, передвижение без конвоя, выезды за пределы исправительных учреждений, — пояснили ТАСС в министерстве.

В нынешней редакции законопроекта Минюст предлагает во время карантина в местах лишения свободы ограничить «осуществление некоторых прав осужденных», отмечает интернет-издание «Медиазона*», которое российские власти признали СМИ-иноагентом. Бывшая член ОНК Марина Литвинович связывала поправки с боязнью новых бунтов в колониях.



* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.