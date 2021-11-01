Для привитых от коронавируса россиян смягчат ограничения

Правительство составит список мест, посещение которых будет доступно вакцинированным в том числе период нерабочих дней, пообещал премьер Михаил Мишустин. По его словам, перечень дополнят главы регионов. Разработать систему, благодаря которой привитые граждане смогут посещать культурные мероприятия и объекты, предъявив QR-код, поручил президент Владимир Путин. В числе таких мест могут быть театры и музеи.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков пандемии», опубликованной в «Российской газете» отметил, что свободу непривитых от коронавируса граждан можно ограничивать в целях стимулирования вакцинации.

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что в целом со словами Медведева можно согласиться. Такое мнение он выразил в интервью «Эху Москвы». Тумусов предложил ввести страховки от государства для вакцинировавшихся, материально стимулировать получение прививки, а также строже следить за подделкой сертификатов.