Похороны диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова пройдут завтра на Новодевичьем кладбище

Похороны легендарного диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова пройдут завтра на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев. По его словам, в 11 часов состоится отпевание в церкви Успения Пресвятой Богородицы, в 12 — прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища, в 13:30 погребение.

Ранее в окружении Кириллова сообщили ТАСС, что церемония будет носить закрытый характер в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Кириллов скончался в субботу на 90-м году жизни.