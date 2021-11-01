Иностранцы могут посещать российские музеи и театры в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста

Иностранцы могут посещать российские музеи и театры в России в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста на ковид. Справку надо предъявлять в бумажной форме, тест нужно сдать за сутки до посещения учреждения культуры. Такие разъяснения дало Министерство культуры. Ранее ведомство распорядилось закрыть с 30 октября по 7 ноября все подведомственные учреждения, кроме музеев и театров. После завершения периода нерабочих дней они должны продолжить работу в соответствии с эпидемическими ограничениями, установленными властями регионов.
2021-11-01T20:32:19+03:00
2021-11-01T20:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 01 ноября 2021
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