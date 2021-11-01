Около 60% ведущих климатологов мира не верят в успех переговоров по климату в Глазго и полную реализацию разработанных соглашений. Об этом пишет журнал Nature со ссылкой на результаты своего опроса. Шесть из десяти респондентов ожидают, что температура к концу столетия вырастет на три градуса.

Еще в 2015 году большинство государств подписало Парижское соглашение по климату, в рамках которого взяли на себя обязательство добровольно сократить выбросы до такого уровня, чтобы рост средней температуры остановился на отметке в полтора-два градуса Цельсия. После выхода США из соглашения во время президентства Дональда Трампа многие эксперты начали сомневаться в реализации положений соглашения.

