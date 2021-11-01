В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления российских туристов в отеле Хургады

Расследование ведется по статье о выполнении работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает следственное управление СК по Татарстану.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших.

Генпрокуратура Египта сообщила накануне о проведении расследования инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России. По словам директора больницы, возможной причиной случившегося стали плохо промытые овощи или рыба.

Ранее сообщалось, что все россияне, госпитализированные с симптомами пищевого отравления, завершили лечение в местных медицинских учреждениях и были выписаны.