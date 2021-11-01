Глава СК предложил ввести геномную регистрацию, т.е взятие образца ДНК, для всех трудовых мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию, т.е взятие образца ДНК, для всех трудовых мигрантов. Кроме того, он предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, передает Интерфакс. По мнению главы СК, такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления.

Бастрыкин отметил, что в России выросло количество особо опасных преступлений, которые совершают приезжие.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют отказаться от труда мигрантов на городских стройках.