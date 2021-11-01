Премьер Мишустин пообещал, что правительство примет все меры для обеспечения больниц кислородом во всех регионах

Премьер Михаил Мишустин пообещал, что правительство примет все меры для обеспечения больниц кислородом во всех регионах. По словам Мишустина, нехватка кислорода сейчас наблюдается в 50 субъектах федерации.

Ранее сообщалось, что одной из главных проблем четвертой волны коронавируса в России стал дефицит кислорода в больницах ряда регионов.

Так, власти Кабардино-Балкарии признавались, что кислород «выбивают везде, где возможно». Его потребление рассчитывается буквально поминутно. В Курской области говорили, что федеральных резервов хватает только на реанимационных пациентов. К выправлению ситуации подключилось Минобороны, которое поставило трети субъектов Федерации более 300 тонн сжиженного газа.