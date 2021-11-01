В томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой, нашли нарушения

В заключении областного Росздравнадзора говорится, что в ковидном госпитале не оказывали необходимую помощь пациентам. Работу медицинского учреждения признали некачественной. Проверку больницы инициировала прокуратора области после обращения внука одной из пациенток Сергея. Ему, как он утверждает, позвонила соседка по палате его бабушки и рассказала, что за пенсионеркой никто не ухаживает. Сергей, переодевшись в костюм врача, зашел в «красную зону» и рассказал, что 84-летнюю бабушку с болезнью Альцгеймера держат в адских, по его выражению, условиях, не лечат и не меняют ей постельное белье. Три дня Сергей ухаживал за ней сам. Когда мужчину заподозрили в том, что он не является сотрудником больницы, он сбежал. Об обстановке в госпитале томич сообщил в Следственный комитет.

Позднее стало известно, что его бабушка умерла, а его самого уволили с работы после скандала, который он поднял. Работодатель аргументировал это тем, что ему не нужны, как он выразился, «яркие личности».

Больницу обязали устранить выявленные нарушения, однако, в какие сроки, не уточняется. В медицинском учреждении никак не комментировали случившиеся.