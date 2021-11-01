Молдавия анонсировала подписание соглашения с Россией по газу

«Молдовагаз» выплатит долг «Газпрому» в течение пяти лет, соглашение об этом компании подпишут до 1 мая будущего года, объявило сегодня Министерство инфраструктуры Республики. Кроме того, правительства двух стран планируют до конца следующего года подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Теперь в стране могут отменить режим ЧП, связанный с энергетическим кризисом.

О преодолении газового кризиса и нормализации отношений с Россией рассказала и президент Молдавии Майя Санду. Молдавская сторона осталась довольна ходом и результатами переговоров, об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала сама Майя Санду. Майя Санду добавила, что отдельные провокации внутри общества не должны нарушить консолидацию россиян и молдаван.