«Коммерсант»: ФСБ отказывается раскрывать некоторые протоколы НКВД из-за вероятного «разжигания ненависти»

ФСБ, как пишет газета «Коммерсант», отказывается раскрывать некоторые протоколы НКВД из-за вероятного «разжигания ненависти». Такую позицию заняли сотрудники ведомства сразу в двух регионах.

Представитель Федеральной Службы Безопасности Ивановской области на судебном заседании сказал, что не предоставит историку Сергею Прудовскому доступ к протоколам о спецоперациях НКВД в 1937-1938 годах, поскольку они содержат сведения, «распространение которых может повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды». Об этом сообщила газета «Коммерсант». Она отмечает, что таким же образом поступили и в ФСБ Тульской области. В обоих случаях сотрудники службы ссылаются на выводы ведомственной комиссии.

Юрист историка Арсений Левинсов в свою очередь отметил, что у этого органа вообще нет функции по оценке материалов на разжигание ненависти. Сам же исследователь отметил, что, согласно российскому законодательству, люди, упомянутые в этих протоколах — невинные жертвы. Он также напомнил, что президент Владимир Путин распорядился создать единую базу жертв репрессий и чтить их память. Сколько именно протоколов скрывают от общественности в ФСБ — не известно. Историк не исключил, что такая же ситуация может быть и в других регионах.

Особые тройки действовали с 17-ого сентября до 17-ого ноября 1938 года. Их протоколы — это один из источников сведений о количестве жертв советских политических репрессий.