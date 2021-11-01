Депутата ГД Марченко могут исключить из ЕР из-за того, что он проголосовал против принятия проекта бюджета в I чтении

Депутата Госдумы Евгения Марченко могут исключить из «Единой России» из-за того, что он проголосовал против принятия проекта бюджета в первом чтении. Такую рекомендацию дала комиссия по этике. Президиум Генсовета партии рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, сообщается на сайте «Единой России».

Там говорится, что Марченко нарушил нормы устава партии и положение о фракции единороссов в Госдуме, согласно которым депутат должен придерживаться позиции руководства и голосовать в соответствии с решением фракции.