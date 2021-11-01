«Левада-центр»: 61% россиян считают коронавирус биологическим оружием

61% россиян считают коронавирус биологическим оружием. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»*. Больше всего в искусственном происхождении COVID-19 убеждены респонденты 55 лет и старше. Меньше всего придерживаются этой точки зрения люди от 18 до 24 лет.

Почти половина респондентов (48%) боятся заболеть коронавирусом, примерно столько же (50%) не боятся. При этом по сравнению с августом страх заразиться вырос — с 43%до 48%.

Исследователи отметили, что по сравнению с августом страх заразиться вырос — тогда он составлял 43%.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр НКО — «иноагентов»