Источник Znak: Спектакль «Чудесный грузин» с участием Бузовой отменен из–за конфликта внутри руководства театра

Спектакль «Чудесный грузин» с участием артистки Ольги Бузовой отменен из–за конфликта внутри руководства МХАТа имени Горького, а не из-за плохих продаж билетов, как сообщалось официально. Об этом изданию Znak.com рассказал источник в театре. По его словам, новому генеральному директору Владимиру Кехману категорически не нравится политика художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В частности, есть вопросы к репертуару.

Продюсер Марат Гельман считает, что благодаря постановке Чудесный грузин МХАТ имени Горького выгодно выделяется среди остальных российских театров, которые не позволяют себе таких спектаклей.

Во МХАТе уточнили, что спектакль перенесен на неопределенный срок.

Сама Ольга Бузова, комментируя решение руководства театра, пожелала МХАТу, чтобы на все постановки билеты продавались так же, как на спектакли с ее участием.