Оксфордский словарь выбрал словом года vax, которое переводится как «вакцина»

По мнению британских специалистов-лексикографов, данное слово лучше всего отражает атмосферу этого года. В 2021-м его использовали в 72 раза чаще, чем годом ранее. Авторы словаря подчёркивают, что слово также породило большое количество производных. В английском языке оно появилось в 80-х годах прошлого века, но до нынешнего момента в обиходе практически не использовалось.

Годом ранее Оксфордский словарь, не смог выбрать одно конкретное слово и назвал их сразу 16. Многие также были связаны с пандемией, в частности «локдаун» и «коронавирус». Однако в списке значились и словосочетания, сопряжённые с политическими событиями 2020 года, например, «Black Lives Matter» в честь движения за права чернокожих и «Mail-in», получившее распространение во время президентских выборов в США на фоне скандалов, связанных с голосованием по почте.

В России главными словами прошлого года, согласно рейтингу интернет-портала «Яндекс» были названы «карантин», «пропуск» и «конституция».