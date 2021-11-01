Президент США Джо Байден считает, что высокие цены на энергоносители должны подталкивать мир к «зеленым» источникам энергии. Нынешняя волатильность — это не повод отказываться от целей в сфере энергетики. Это нужно воспринимать, как призыв к действиям, сказал он на конференции по климату в Глазго.

Ранее Байден предупредил, что планы США и ряда других стран о переходе на возобновляемые энергоресурсы и отказ от использования нефти и газа не могут быть претворены в жизнь в одночасье. По мнению американского лидера, это не рационально.