Лавров назвал истерикой заявления стран ЕС о причастности РФ к миграционному кризису на границах ЕС и Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал истерикой заявления некоторых стран ЕС о причастности России к миграционному кризису на границах Евросоюза и Белоруссии. Об этом, в частности, говорил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Лавров считает, что ситуация на границе стала результатом «авантюр Запада, в том числе, в Ираке».

С начала августа власти Польши зафиксировали более 18 тысяч попыток незаконного пересечения границы. С начала октября миграционный поток через Белоруссию составил до 500 человек в день.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила санкциями белорусским компаниям и отдельным физическим лицам. Немецкая газета Бильд писала, что власти германии начали расследование о возможной причастности Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Белоруссии.

Благотворительные организации обвиняют Польшу в том, что она принудительно отправляет беженцев обратно в Белоруссию, не давая им права запросить убежище в ЕС. Тысячи беженцев с Ближнего Востока сейчас окружены пограничниками и военными с польской и белорусской стороны пишет немецкий Журнал «Фокус». В последние недели резко возросло число беженцев, прибывающих в Германию по так называемому белорусскому маршруту. Только в октябре, по данным федеральной полиции, было официально зарегистрировано почти 5 тыс. беженцев. Европейский союз и, в частности, Польша обвиняют правителя в Минске Александра Лукашенко в том, что он заманивает беженцев с Ближнего Востока дешевыми рейсами и доставляет их к границе с помощью милиции и военных", — пишет немецкий журнал Focus. Здесь и далее перевод по сайту Инопресса.

Журналист Ульф Людеке, пишет, что На восточной границе ЕС с Белоруссией жертвами этой бесчеловечной игры в пинг-понг, в которой беженцы оказались в ловушке между польскими и белорусскими пограничниками и военными, по официальным данным, уже стали девять человек. Но, по-видимому, еще до наступления зимы их количество значительно возрастет. Он ссылается на Конрада Сикору, заместителя мэра приграничного города Михалово.

Комментируя сообщения о девяти беженцах, погибших на границе, политик заявил, что он очень сомневается, что эта цифра верна. Он слышал минимум 70 погибших. Но есть также признаки того, что их может быть и 200. О протекающей у границы реке Свислочь Говорят, что в воде там плавают трупы. И трупы тоже переправляют с одной стороны на другую, туда-сюда, между Белоруссией и Польшей. Ни одна из сторон не хочет их доставать".

«В регионе, в котором сейчас объявлено чрезвычайное положение, не так много деревень, расположенных непосредственно на границе. Деревни маленькие, живут в них довольно пожилые люди, магазинов мало, да и те не большие. А солдат много. Если 100 из них друг за другом заходят в один и тот же магазин, они скупают все, что там есть. В магазине не остается ровным счетом ничего, и жители деревни могут ждать хлеба три дня, потому поставляются продукты не быстро. Ситуация действительно драматическая. В приграничной зоне действует военное положение», — подчеркнул собеседник издания.

«Границу нужно охранять. Но стена — это совершенно глупый проект, который обойдется примерно в полмиллиарда долларов. И при этом в мире нет ни одной стены, которая не дала бы людям пересечь границу. Стены в Берлине, Израиле и Мексике научили нас тому, что на каждую стену найдется лестница выше, чем сама стена. Большую часть этих денег было бы гораздо лучше вложить в новые приюты и учреждения, которые могли бы принять беженцев», — считает Сикора.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии изменилась только в этом году из-за политики Александра Лукашенко.— пишет Фокус. Только тогда Польша поняла, что никогда с момента распада советской империи не занималась этой границей. Да этого поток беженцев задерживала Белоруссия.