Руководитель СК предлагает ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов, приезжающих из стран ближнего зарубежья

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию из стран ближнего зарубежья. Бастрыкин заявил Интерфаксу, что за последнее время выросло количество особо-опасных преступлений, которые совершают приезжие.

Член Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий пообещал, что предложение Бастыркина будет рассмотрено.

Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить осужденные и отбывающие наказание за совершение тяжких и особо-тяжких преступлений.

Правозащитник Светлана Ганнушкина в свою очередь назвала безумием предложение о геномной регистрации мигрантов.

Стоит напомнить, что несколько лет назад с инициативой об обязательной геномной регистрации мигрантов выступало МВД.

Московские власти изучают возможность полного отказа от мигрантов на стройках.

Планируется, что на объектах строительства будет задействовано в три раза меньше людей, а их зарплата удвоится, а то и утроится, сообщил в интервью газете РБК вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, одна из проблем с мигрантами заключается в том, что они больше не готовы работать за те деньги, которые предлагают на рынке. Так, если раньше они выполняли свои обязанности за 30 тысяч рублей, то теперь им не хватает и 80-ти.

Бочкарев также отметил, что на данный момент в Москве наблюдается дефицит рабочих и инженеров, особенно учитывая масштабы строительства в рамках проекта реновации. Причиной тому стала в том числе и пандемия коронавируса, из-за которой свыше 80 тысяч иностранцев, которые обычно работают на стройках, покинули Россию.

Вместе с тем, ранее президент Владимир Путин говорил, что страна заинтересована в притоке мигрантов.

О нехватке мигрантов именно в столице летом говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Отказ от мигрантов, в том числе и вынужденный, приводит к росту цен, — сказал в эфире «Эха Москвы» редактор отдела России журнала «Экономист» Аркадий Островский. По словам Островского, в России уже наблюдается рост цен на недвижимость и стройматериалы.