В Кремле назвали доказанной эффективность вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Они могут использоваться как для основной вакцинации, так и повторной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал вырванными из контекста слова министра здравоохранения Михаил Мурашко о том, что вакцина «Спутник Лайт» может использоваться только для ревакцинации.

О том, что Минздрав рекомендует использовать для первой вакцинации двукомпонентные вакцины Михаил Мурашко заявил накануне. Мурашко напомнил, что такие рекомендации связаны с тем, что штамм Дельта высоко заразен и вызывает много побочных реакций.

29 октября пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что в ближайшую неделю будут организованы дополнительные поставки вакцины «Спутника Лайт» в регионы для удовлетворения возросшего спроса на препарат.

