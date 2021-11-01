Новгородская область первая из российских регионов объявила о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Режим будет действовать еще неделю, заявил губернатор Андрей Никитин. Он анонсировал также ужесточение ограничений. Конкретные меры, по словам Никитина, будут опубликованы завтра.

В Новгородской области режим нерабочих дней начался 25 октября. В этот период большинство организаций могут работать только при наличии у сотрудников и клиентов цифровых кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Не касаются ограничения только предприятий непрерывного цикла, ЖКХ, энергетики, обороны, транспорта, детских садов и школ.

