Правозащитница Ганнушкина считает предложение о введении геномной регистрации трудовых мигрантов «полным безумием»

МОСКВА. 1 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ввести введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Как сказала в эфире «Эха Москвы» председатель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина, это «полное безумие».

«Это предложение — полное безумие. Это довольно дорогая процедура и абсолютно бессмысленная. Мне кажется, что это характеризует состояние представителей нашей власти, это какие-то совершенно нелепые предложения. Когда речь идет о создании миграционного кодекса, да, — это разумно, к этому нужно подходить серьезно, этим нужно заниматься обязательно с привлечением специалистов из гражданского общества, которые занимаются уже многие годы этим. А насчет генома, не понимаю, что это может дать и зачем нужно», — сказала она.

С.Ганнушкина напомнила, что много вопросов было, когда стоял вопрос о взятии отпечатков пальцев, но в мире сложилась такая ситуация, когда отпечатки берут у многих людей, например, для зарубежных поездок. «И если при этом нет дискриминационных мер, то эта ситуация становится обычной, но геном — это как-то совсем нелепо», — отметила она.

А.Бастрыкин в новом нормативном акте предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля», и ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».

* Власти считают комитет «Гражданское содействие»» иностранным агентом.