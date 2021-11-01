Чиков: Статья Медведева не содержит четкой позиции по вопросу необходимости ограничений для непривитых россиян

В статье зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева «Шесть уроков пандемии» нет четкой позиции в отношении необходимости ограничений для непривитых россиян. Скорее, в ней содержатся рассуждения о необходимости вакцинации. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«В статье нет четкой и однозначной позиции относительно необходимости ограничения непривитых россиян. Там, скорее, есть рассуждения о том, что вакцинирование необходимо, и что нужно убеждать в этом людей. Кроме того, определенные правовые ограничения в российском законодательстве уже действуют в отношении некоторых категорий граждан», — сказал правозащитник.

С точки зрения П.Чикова, если ставить вопрос о необходимости обязательной вакцинации и введении ответственности за отказ от прививки или расширении практики ограничений, то этот вопрос правомерный. «Очевидно, что такие ограничения трудно исполнить, и они чреваты большими социальными волнениями и протестами. Этот вопрос входит в диссонанс с базовым конституционным принципом добровольного медицинского вмешательства, и вокруг этот Медведев философствует. То есть сегодня это обязательная прививка от коронавируса, а завтра это законность любого другого медицинского вмешательства. Учитывая, что сами власти в России не очень однозначно выступают за прививку и всеми своим действиями показывают, что сами не очень в это верят – общество на это реагирует таким же зеркальным недоверием», — заключил правозащитник.