Швыдкой считает, музеи РФ не вправе пускать посетителей с зарубежными прививками из-за взаимного непризнания вакцин

Советник президента России по культуре Михаил Швыдкой уверен, что музеи не вправе пускать людей с иностранными прививками от коронавируса, поскольку вопрос со взаимным признанием вакцин еще не решен. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», напомнив, что российская вакцина до сих пор не одобрена ВОЗ и зарубежными странами.

«Это вопрос, связанный с взаимным признанием вакцин. Вас также не пустят со «Спутником» ни в один немецкий музей, ресторан или отель, пока вы не сделаете местный ПЦР, или не будет местной прививки. Я понимаю музеи Ленобласти, потому что хочется привлечь больше посетителей, но на самом деле это вопрос более глобальный, и российские граждане подвергаются тем же ущемлениям, потому что в Европе не признают «Спутник»», — сказал он.

По словам М,Швыдкого, это не вопрос одного отдельно взятого региона, а это «вопрос общего урегулирования России с Евросоюзом и другими странами». «Надо, чтобы признали «Спутник», и тогда мы признаем все остальные. Мы в одностороннем порядке ни Пфайзер или другие зарубежные прививки не будем идентифицировать. Никто не сомневается, что «Спутник» или Пфайзер хорошие вакцины, но это вопрос взаимного признания, это вопрос международно-правовой, а не сентиментально-гуманистический», — пояснил он.

М.Швыдкой отметил, что сторонам следует как можно скорее договориться о признании вакцин, но это не зависит от Российской Федерации.