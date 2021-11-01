Депутат Госдумы Шаргунов обратился в Генпрокуратуру и СКР по факту изнасилования студентки в ОВД по району Люблино

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России по факту изнасилования студентки Мирославы Маляровой в ОВД по району Люблино. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обратился в Генпрокуратуру и в Следственный комитет, потому что ситуация совершенно безумная и дикая. Девушку без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино. Это случилось еще 11 августа. Мирослава Молярова – хрупкая, интеллигентная студентка, она вообще прежде в полицию не попадала. Она прислала мне письмо с чудовищными подробностями того, что происходило в этом отделе. Пьяный полицейский издевался над ней, изнасиловал, после чего она пыталась покончить с собой. К сожалению, СКР абсолютно проигнорировал ее обращение», — рассказал С.Шаргунов.

По его словам, Молярова готова подтвердить все на детекторе лжи, кроме того, она прошла медосвидетельствование. «Также у нее незаконно, прямо в отделе, забрали паспорт и все это время не отдавали. Только после моего депутатского запроса паспорт вернули, пригласили в Следственный комитет и много часов допрашивали», — отметил С.Шаргунов.

Он добавил, что, «со слов адвоката, полицейский, совершивший преступление в отношении студентки, был уволен задним числом». «Соответственно, никакое уголовное дело не было возбуждено. Буду добиваться возбуждения уголовного дела», — заключил С.Шаргунов.