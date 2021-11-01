В РПЦ заявили о единичных случаях возбуждения уголовных дел по статье «об оскорблении чувств верующих»

В Русской православной церкви заявили о единичных случаях возбуждения уголовных дел по статье «об оскорблении чувств верующих». Это говорит о том, что данная норма действует эффективно и предупреждает совершение подобного рода деяний, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя дело об откровенной фотографии на фоне Исаакиевского собора. Он напомнил, что существую общие нормы поведения в публичном пространстве. Во многих государствах за неприлично оголяющую тело человека одежду можно понести наказание, сказал Кипшидзе в интервью «Эху Москвы». Кипшидзе считает, что в обществе должен существовать неписанный консенсус относительно приличий.

Накануне суд в Петербурге не стал арестовывать модель Ирину Волкову, которую задержали после появления фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Как сказали в пресс-службе суда, она признала вину и раскаялась.