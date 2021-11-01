ФСИН объявила, что в исправительной колонии № 3 в Калужской области раскрыта ячейка экстремистской организации

Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что в исправительной колонии № 3 в Калужской области раскрыта ячейка экстремистской организации. По данным источников «Интерфакса», речь идет о запрещенной в России АУЕ*. Как говорится в пресс-релизе ФСИН, входившие в ячейку осужденные пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию, собирали средства с других заключенных под угрозой физического насилия.

Напомним, в октябре адвокат Юлия Чванова рассказала интернет-изданию «Медиазона*», признанному в России СМИ-иноагентом, что в этом исправительном учреждении около 60 заключенных вскрыли себе вены в знак протеста против условий содержания и избиений. Региональное управление ФСИН и омбудсмен Калужской области заявили, что повреждения, не угрожающие жизни, причинили себе лишь два человека.

* "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) - экстремистская организация, запрещённая в России. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.