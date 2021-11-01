Z Архив новостей новости
5 8 6 812
17:03, 01 ноября 2021

В правительстве Молдавии объявили о намерении подписать соглашение с «Газпромом» о возвращении долга за газ

Теперь в стране могут отменить режим ЧП, связанный с энергетическим кризисом.

Официально Москва и Кишинев должны будут до первого мая следующего года подписать документ о возмещении долга компании «Молдовагаз». Об этом объявил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. По его словам, согласно договорённостям, «Газпром» получит свои деньги с учётом пени в течение пяти лет.

Также вице-премьер добавил, что правительства Молдавии и России до конца следующего года планируют подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Частью договорённостей станет сохранение статуса компании «Молдовагаз» как акционерного общества, чтобы не допустить её реорганизации.

Ранее в «Газпроме» грозились полностью прекратить воставки в Молдавию из-за долгов по газу. Однако, о том, что страны подписали новый контракт на поставку , в Кишиневе объявили на прошлой неделе. Вице-премьер отмечал, что в ноябре Молдавия будет платить вдвое ниже рыночное стоимости, то есть по 450 долларов за тысячу кубометров. Сегодня он добавил, что ожидает снижения этой цены в декабре.

Общий долг «Молдовагаза», как отмечала президент Майя Санду, составляет около семи с половиной миллиардов долларов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

+ Страна без покаяния Страна без покаяния Отсутствие этого правосудия, общенационального судебного процесса, на котором неизбежно были бы названы имена не только жертв, но также палачей – это и есть государственная политика современной России…

5 309 6 32683 29.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ловля российских субмарин Целых два часа шведские журналисты опрашивают отставных военных, показывают архивную съёмку… И каждый раз не находят ни единого доказательства присутствия подводных лодок СССР/России в шведских территориальных водах…

5 111 6 12688 26.10
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 82 6 9960 31.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Из жизни жертв насекомых» Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК «Вагнер». Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков…

5 42 6 11463 25.10
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Помните! Поддержка явных или пока скрытых коммунистов-сталинистов, будь то в форме голосования или в виде уговоров себя и других, что это «уже не те коммунисты», выдает системе Путина индульгенцию на новые аресты и новые приговоры…

5 84 6 11582 29.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«На войне как на войне информационной» Мы это прекрасно видим по ситуации вокруг Мали, ЦАР и т.д. А вот о конкретных инструментах французские официальные лица рассказали впервые…

5 69 6 10860 27.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

История чисто по Фрейду Если бы украинские власти действительно верили в возможность возврата Крыма, то позволили музейной коллекции вернуться на полуостров и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством. Так нет. Логика противоположная…

5 34 6 5704 26.10
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 96 6 17298 09:16
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 117 6 21602 06:16
Блоги

Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства Андрею Стрижову проверить высказывание рэпера о праздновании Дня Победы…

5 95 6 18808 26.10
Блоги

+ Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники 01:01 Украина впервые применила в Донбассе турецкие беспилотники Генштаб опубликовал видео удара с дрона Bayraktar по позициям противника в районе поселка Гранитное…

5 246 6 49067 27.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Будет ли сейчас новая война на Донбассе? У России есть боевые дроны лучше, чем Байрактары. Они просто пока не имели боевого применения. Но будут иметь. У них есть огромное желание иметь….

5 98 6 20262 27.10
Блоги

Ульяновского священника уволили после поста в Facebook о готовности «пожать руку» Навальному «Увы, сейчас свободы слова в РПЦ нет», — заявил Георгий Сухобокий после увольнения…

5 81 6 17018 29.10
Блоги

+ Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Главврач из Иркутска извинился за высказывания о тех, кто не хочет делать прививку Ранее Владимир Новожилов просил непривитых не перегружать систему здравоохранения…

5 46 6 10480 28.10
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Гнев скрепоносцев обрушился на Моргенштерна Он бы хотел гордиться настоящим, а его пытаются заклевать за то, что он не так гордится прошлым…

5 184 6 47575 27.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Не грозить населению, а вознаграждать за вакцинирование Властям давно уже пора понять, что только меньше половины населения воспринимает вакцину как благо, как спасение от болезни. А больше половины населения немного боится. Или много…

5 48 6 12707 26.10

Популярное за неделю

Новости

Смольный с сегодняшнего дня вводит новые антикоронавирусные ограничения Новый этап запретов, которые действуют в Петербурге, коснётся спортивных мероприятий…

5 4 6 39599
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Нищающий народ как зачарованный смотрит на эту чуму и благодарно вымирает с чувством выполненного долга…

5 49 6 96828 27.10
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3843 31.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная война проиграна, или Чего боится Кремль? Севастополь закрыл не только въезд для не привитых, но и на выезд за границы города. Законно ли, не знаю, но эффективно…

5 54 6 486404 26.10
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Наступил в России такой 37-й коммерческий год. Ну понятно, что сейчас дело зубами не ограничивается. Размах совершенно другой. И этот коммерческий террор касается не только людей, которые каким-то способом протестуют…

5 28 6 62046 30.10
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9311764
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5070071

Сегодня в эфире