В правительстве Молдавии объявили о намерении подписать соглашение с «Газпромом» о возвращении долга за газ

Теперь в стране могут отменить режим ЧП, связанный с энергетическим кризисом.

Официально Москва и Кишинев должны будут до первого мая следующего года подписать документ о возмещении долга компании «Молдовагаз». Об этом объявил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. По его словам, согласно договорённостям, «Газпром» получит свои деньги с учётом пени в течение пяти лет.

Также вице-премьер добавил, что правительства Молдавии и России до конца следующего года планируют подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Частью договорённостей станет сохранение статуса компании «Молдовагаз» как акционерного общества, чтобы не допустить её реорганизации.

Ранее в «Газпроме» грозились полностью прекратить воставки в Молдавию из-за долгов по газу. Однако, о том, что страны подписали новый контракт на поставку , в Кишиневе объявили на прошлой неделе. Вице-премьер отмечал, что в ноябре Молдавия будет платить вдвое ниже рыночное стоимости, то есть по 450 долларов за тысячу кубометров. Сегодня он добавил, что ожидает снижения этой цены в декабре.

Общий долг «Молдовагаза», как отмечала президент Майя Санду, составляет около семи с половиной миллиардов долларов.