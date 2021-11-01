В Ленинградской области начнут пускать в театры и музеи с иностранными сертификатами о вакцинации

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Как говорится на сайте региональной администрации, «буквально несколько» иностранных туристов, привитых зарубежными вакцинами, пытались посетить музеи региона.



Кроме того, в Департаменте физкультуры и спорта Югры сообщили, что спортивные объекты Ханты-Мансийского автономного округа будут пропускать посетителей, сделавших прививки зарубежными вакцинами.

При этом, Роспотребнадзор заявил, что допуск в музеи Ленинградской области привитых иностранными вакцинами с ним не согласовывался и не разрешен.

Советник президента России по культуре Михаил Швыдкой уверен, что музеи не вправе пускать людей с иностранными прививками от коронавируса, поскольку вопрос со взаимным признанием вакцин еще не решен. В интервью «Эху Москвы» Михаил Швыдкой напомнил, что российская вакцина до сих пор не одобрена ВОЗ и зарубежными странами. Михаил Швыдкой отметил, что сторонам следует как можно скорее договориться о признании вакцин, но это не зависит от Российской Федерации.