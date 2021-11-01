Составители Оксфордского словаря выбрали vax словом года

По мнению лексикографов, «ни одно слово не отражает атмосферу этого года лучше». К сентябрю это слово встречалось в 72 раза чаще, чем в прошлом году и породило множество производных, говорится на сайте словаря.

vax ― переводится как «вакцина», «вакцинация», «вакцинировать». Об этом сообщается на сайте словаря.



В прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать одно конкретное слово, отметив беспрецедентность случившихся за год событий. Среди самых популярных слов специалисты выделили коронавирус, импичмент, Black Lives Matter и «белорусский».