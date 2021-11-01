В правительстве России ввели требование о цифровых кодах для участников очных совещаний

На очные совещания в российском правительстве будут пускать только с цифровыми кодами о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Там отметили, что вакцинацию прошли более 80% сотрудников аппарата. По данным интернет-издания Baza, такие же правила действуют во всех федеральных органах исполнительной власти.

